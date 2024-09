Wrócą stare demony Zmarzlika? Tylko tego może się bać

Bartosz Zmarzlik, pięciokrotny już mistrz świata na żużlu, może pojechać do Torunia jak na wakacje. Oczywiście ambicja i sportowe zacięcie mu na to nie pozwolą, ale zawodnik może w tym dniu bawić się żużlem, bo już nic nie musi. Temat tytułu został zamknięty przed dwoma tygodniami w Vojens. I chyba dobrze patrząc na tegoroczne występy ligowe Bartosza w Toruniu, które delikatnie mówiąc nie były najlepsze.

Zmarzlik i Moto Arena to trudny związek

Bartosz w lidze rzadko notuje słabsze mecze, a jeśli takie mu się zdarzają, to nierzadko ma to miejsce właśnie w Toruniu. W tym sezonie była kulminacja, bo jeździł tam dwukrotnie i ani razu nie zbliżył się do granicy 10 punktów. Jego Motor Lublin także sensacyjnie przegrywał z gospodarzami.

Łaguta może rzucić rękawice Zmarzlikowi

Polacy walczą o miejsce w Grand Prix

Zmarzlik ma już złoto w kieszeni, ale w grze o inne cele są pozostali reprezentanci Polski. Dominik Kubera nie ma już szans na utrzymanie w cyklu, ale ciągle ma szansę awansować nawet na szóste miejsce. To mocno przybliżyło by go do otrzymania stałej dzikiej karty. W tym momencie bez wątpienia jest jednym z faworytów. Jeśli zaś zostanie pominięty przez organizatorów, to zawsze zostaje mu jeszcze jedna furtka w postaci startu w październikowym Grand Prix Challenge.