Wrócą na należne im miejsce? Wyglądają imponująco

W minionym sezonie o Stali Rzeszów było głośno. Klub nie zasłynął jednak dobrymi wynikami, a kontrowersją w postaci oddania meczu walkowerem z powodu źle przygotowanego toru. To wywołało lawinę, bo przez tę sytuację odwrócili się sponsorzy. Rzeszowianie cudem wrócili na dobre tory. Ostatecznie do fazy play-off zabrakło niewiele. Stal działała zatem, by w następnym sezonie nic już nie stanęło jej na przeszkodzie do sukcesu.

Transferowy hit - Para idealna do 15. biegu

W ostatnich latach Stali brakowało liderów, którzy w kluczowych momentach wzięliby na siebie ciężar zdobywania decydujących punktów. W 2022 roku ten problem powinien zostać rozwiązany. Ciężar na swoje barki powinni wziąć przede wszystkim Kevin Woelbert i Paweł Miesiąc. Zakontraktowanie obu to bardzo dobry ruch. O ich dobrą jazdę w Rzeszowie powinni być spokojni. Ich wartość okaże się jednak kluczowa w ostatnich wyścigach. Wydaje się, że taki duet, szczególnie u siebie, może pokonać każdego.

Atut - Kompletny skład seniorów

Trzeba powiedzieć wprost - w Rzeszowie stworzono konkretną "paczkę". Zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja o skład. Niezależnie od tego, w jakiej konfiguracji drużyna przystąpi do meczu, to zawsze będzie stanowiła dla przeciwników ogromne zagrożenie. Stal powinna powalczyć o naprawdę wysokie cele. Czy jest szansa na awans? Okaże się w trakcie sezonu. Szanse na finał są jednak spore.

Zagrożenie - Niejasna sytuacja z juniorami

Jeśli chodzi o formację juniorską, to teoretycznie duet powinni stworzyć Gustav Grahn i Mateusz Majcher. Problem w tym, że Majcher nie musi kwapić się do jazdy. Długo chodziły słuchy, jakoby nie zamierzał on kontynuować kariery w Stali. Jeśli klub dogadał się z 19-latkiem, to na pewno wykonał dobry ruch. W przeciwnym wypadku trudno będzie znaleźć za Majchera rozsądne zastępstwo. Wprawdzie Stal zapowiedziała zakontraktowanie "gościa", ale to zawsze stwarza mniej komfortową sytuacja. Oparcie juniorskiej pary na Grahnie może z kolei okazać się kompletną klapą.

Przewidywany skład: 9. Paweł Miesiąc 10. Andriej Karpov/Hubert Łęgowik 11. Eduard Krcmar 12. Dawid Lampart 13. Kevin Woelbert, 14. Gustav Grahn, 15. Mateusz Majcher (?)

Nasz typ: Miejsca 1-4