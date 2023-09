Wrócą do 1. Ligi mimo spadku? Będzie konkurs

Po przejęciu rozgrywek 1. Ligi Żużlowej przez Ekstraligę Żużlową potężny problem ma MF Trans Landshut Devils. Niemcy zapewnili sobie utrzymanie na torze, ale teraz muszą dokonać zmian organizacyjnych, których wymaga Ekstraliga. Założenie spółki w Polsce, to może być temat nie do przeskoczenia. Nie bez znaczenia jest też fakt, że sypie się skład Landshut. Norick Bloedorn i Dimitri Berge już odeszli, a to samo chce zrobić kuszony przez Abramczyk Polonię Bydgoszcz Kai Huckenbeck.