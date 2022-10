Wreszcie zabrał im to, co zawsze zabierano jemu

Noty dla Polaków po GP w Toruniu:

Bartosz Zmarzlik 5. Przez trzy pierwsze biegi mocno się męczył. Niektórzy zastanawiali się, czy przypadkiem nie brakuje mu nieco tej iskry, którą miałby gdyby o coś walczył. Potem się rozkręcił, zaczął wygrywać biegi i ostatecznie skończył na drugim miejscu. Koniec końców jednak to on został najlepszym zawodnikiem na świecie.

Kacper Woryna 4. Szkoda. Początek wskazywał na to, że spokojnie wejdzie do półfinału. Gasł jednak z biegu na bieg. Nie oszczędzali go też rywale. Tak czy inaczej debiut należy uznać za udany. Kto wie, może kiedyś Woryna dołączy do cyklu na stałe.