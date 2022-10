Wreszcie jedynka z przodu. Beniaminek nie miał szans

Jak rosła kwota za podpis u Vaculika

Piszemy o tym wszystkim, by pokazać, że Cellfast Wilki, które w połowie roku pytały Vaculika o możliwość rozpoczęcia z nim negocjacji, od początku stały na straconej pozycji. Już wtedy klub z Krosna usłyszał, że Słowak nie chce czekać do końca sezonu. Gdy miesiąc później dostał nowy kontrakt z dużą podwyżką, to już w ogóle nie było o czym rozmawiać.

Wilki miały szansę na Vaculika pod jednym warunkiem

Jeśli w ostatnich dniach był temat Vaculika w Wilkach, to mogło chodzić jedynie o jakieś zaległości Stali wobec zawodnika. Zresztą dotarły do nas wieści, że Vaculik miał na październik ustalony termin wypłaty blisko pół miliona złotych. Być może, gdyby tego nie dostał, to był skłonny wrócić do tematu przenosin do Krosna. Stal jednak dotrzymała umowy. Nie mogło być jednak inaczej, bo Gorzów, podobnie jak inne kluby, dostał w październiku 2 miliony z PGE Ekstraligi z tytułu umowy telewizyjnej.