Wreszcie dorósł do ważnych biegów. Wejdzie w buty Zmarzlika?

Woźniak do niedawna miał specyficzną tendencję. Potrafił świetnie jechać przez cały mecz, a co za tym idzie być wystawionym do 15. biegu. Tam jednak przeważnie mu nie szło, jakby po prostu nie wytrzymywał psychicznie. Wielokrotnie było tak, że dawał się przywozić całej stawce i kończył mecz zerem. To było dość problematyczne, bo jego dorobek punktowy nakazywał wystawiać go właśnie do tych najważniejszych wyścigów.