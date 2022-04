Wracają do domu po ponad dwóch latach. Będzie święto!

Zanim jednak przejdziemy do meczu w Pile, na najniższym szczeblu rozgrywkowym czeka nas starcie pomiędzy Texom Stalą Rzeszów a SpecHouse PSŻ-em Poznań, czyli głównymi kandydatami do awansu na zaplecze PGE Ekstraligi. Gospodarze nie są obecnie w najlepszych nastrojach, ponieważ tydzień temu nie wykorzystali oni szansy w Rawiczu i polegli z osłabionym Metalika Recycling Kolejarzem. Goście zaś z jednej strony cieszą się z niedawnego rozgromienia Budmax-Stal Polonii, lecz z tyłu głowy zawodnicy wciąż muszą mieć jeszcze niespodziewaną porażkę w Tarnowie. Coś do udowodnienia ma zwłaszcza Rune Holta. To właśnie Norweg z polskim paszportem był głównym winowajcą wstydliwego wyniku w Mościcach.

Awizowane składy na mecz Texom Stal Rzeszów – SpecHouse PSŻ Poznań:

SpecHouse PSŻ Poznań: 1. Kacper Gomólski, 2. Robert Chmiel, 3. Rune Holta, 4. Kevin Fajfer, 5. Jonas Seifert-Salk, 6. Francis Gusts, 7. Olivier Buszkiewicz

Texom Stal Rzeszów: 9. Hubert Łęgowik, 10. Paweł Miesiąc, 11. Eduard Krcmar, 12. Dawid Lampart, 13. Kevin Woelbert, 14. Gustav Grahn

Początek meczu w sobotę 23 kwietnia o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Wiele będzie się działo także w niedzielę. Kibice mogą spodziewać się grzmotów zwłaszcza w meczu obu Kolejarzy w Opolu. W składach zespołów aż roi się od ciekawych zawodników. O ile wiemy na pewno, że w świetnej formie są przyjezdni z Rawicza, o tyle gospodarzy czeka pierwsza tegoroczna weryfikacja. Inny wynik niż ich zwycięstwo potraktujemy jednak jako nie lada niespodziankę.

Awizowane składy na mecz OK Bedmet Kolejarz Opole – Metalika Recycling Kolejarz Rawicz:

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz: 1. Daniel Kaczmarek, 2. Ryan Douglas, 3. Josh Pickering, 4. Damian Dróżdż, 5. ?, 6. Wiktor Przyjemski, 7. Steven Goret

OK Bedmet Kolejarz Opole: 9. Pontus Aspgren, 10. ?, 11. Oskar Polis, 12. Adrian Cyfer, 13. Jacob Thorssell, 14. Petr Chlupac, 15. Jakub Poczta

Początek meczu w niedzielę 24 kwietnia o godzinie 15:00.

Oba pozostałe mecze, przynajmniej atmosferą na trybunach, powinno przebić spotkanie w Pile. Głodni żużla tamtejsi sympatycy czarnego sportu po ponad dwóch latach przerwy wreszcie doczekali się domowego meczu Polonii. Wielkie święto na trybunach postara się popsuć Lokomotiv Daugavpils. Łotysze pokazali moc już tydzień temu, demolując bez większych problemów Unię Tarnów. Tak, tą samą Unię Tarnów, która także z palcem w nosie poradziła sobie z gwiazdorskim SpecHouse PSŻ-em.

Awizowane składy na mecz Budmax-Stal Polonia Piła – Optibet Lokomotiv Daugavpils:

Optibet Lokomotiv Daugavpils: 1. Jewgienij Kostygow, 2. Daniił Kołodinski, 3. Rene Bach, 4. Adam Ellis, 5. Nick Morris, 6. Ricards Ansviesulis

Budmax-Stal Polonia Piła: 9. Broc Nicol, 10. Lars Skupień, 11. Max Dilger, 12. Marcin Jędrzejewski, 13. Tomas Jonasson, 14. Ben Ernst

Początek meczu w niedzielę 24 kwietnia o godzinie 16:00.