Wraca temat dopingu. Będą zmasowane kontrole

Po Dudku przyszli następni

POLADA zmniejszyła liczbę kontroli w ostatnich dwóch latach

Wzmożone kontrole zawsze powodują jakiś niepokój. Natomiast spokojnie mogą spać miłośnicy snusa. W żużlu jest on powszechnie stosowaną używką, a część speców mówi wprost, że to doping. Snus zwłaszcza w połączeniu z kofeiną daje niesamowitego kopa.

WADA od kilku lat monitoruje wyroby tytoniowe (jednym z nich jest właśnie snus), ale dotąd nie znalazła powodu, by wpisać go na listę środków zabronionych. To może się stać jeśli światowa antydopingówka zauważy, że snus jest nadużywany. W tym przypadku nie ma jednak mowy o stosowaniu tej używki na jakąś ogromną skalę. Jest ona popularna w krajach skandynawskich, jest na nią moda w żużlu, ale to za mało, by jej zakazać.