Wraca tam, skąd przybył. W końcu się przełamie?

Jeszcze nie tak dawno w osobie Bartosza Smektały wielu kibiców widziało stałego uczestnika cyklu Grand Prix. Jako junior Polak wygrał właściwie wszystko co było do wygrania, łącznie ze złotym medalem indywidualnych mistrzostw świata. W lidze także nie schodził poniżej pewnego poziomu i wraz z Fogo Unią seryjnie zwyciężał PGE Ekstraligę. Po sezonie 2020 coś się jednak wypaliło. Ku niezadowoleniu leszczyńskich kibiców, zawodnik postanowił nagle zmienić otoczenie i przenieść się do zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa.