Wraca syn marnotrawny. Mieszana reakcja kibiców

Dominik Kubera wraca do Leszna. Polak został zaproszony przez Fogo Unię na 74. Memoriał Alfreda Smoczyka. Reakcja kibiców była bardzo mieszana, bo część fanów do dziś trzyma w sobie żal do zawodnika Platinum Motoru Lublin. Niektórzy z nich wypisują w mediach społecznościowych, że oto wraca syn marnotrawny. Inni się cieszą, bo liczą, że to jakiś zwrot. Wierzą, że powrót Kubery do Leszna jest tylko kwestią czasu.