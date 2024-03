Wraca rycerz wiosny. Dlaczego on wygrywa tylko w marcu?

Bartosz Smektała jako junior wygrał w zasadzie wszystko, co było do wygrania. Spodziewano się więc, że przejście do grona "dorosłych" żużlowców będzie dla niego płynne i bezproblemowe. Rzeczywistość okazała się inna, a polski zawodnik zatracił się gdzieś w przeciętności. Miewa jednak przebłyski np. w postaci wygranych turniejów. Ciekawe jest to, że najlepiej jeździ w... marcu i październiku. To mało korzystna tendencja, jeśli chodzi o żużlowca.