Wraca do żużla, ale czy kiedykolwiek w nim był?

W 2020 roku Tyman pokłócił się z ROW-em Rybnik. Miał pretensje o to, że nie jest wystawiany do zawodów. Odechciało mu się żużla i postanowił dać sobie spokój z tym sportem. Wydawało się, że jego deklaracja jest poważna, bo po pierwsze tak na dobrą sprawę potencjału nigdzie nie pokazał, a po drugie zaczął realizować się w zupełnie innym sporcie. Postawił na sztuki walki i w MMA zmierzył się z innym żużlowcem, Edwardem Mazurem. Przegrał, ale pozostawił po sobie dobre wrażenie.

Nieoczekiwanie po ponad dwóch latach jednak Tyman postanowił wrócić do żużla, co zostało przyjęte z dużym zaskoczeniem. To wciąż bardzo młody człowiek, ma dopiero 19 lat i jeśli rzeczywiście ma talent do tego sportu, spokojnie zdąży go pokazać. Problem w tym, że do tej pory raczej tego nie widzieliśmy. Tyman teoretycznie był w tym sporcie, a w praktyce znany jest jedynie z kłótni z ROW-em oraz wspomnianej walki w MMA. Jako żużlowiec niczego nie pokazał.