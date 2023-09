Wraca do nich po 3 latach. Musieli głębiej sięgnąć do kieszeni

Polonia biła się ze Stalą. Wygrała, bo dała więcej

Berge był już zawodnikiem Polonii w latach 2018-2021. W tym ostatnim sezonie został jednak wypożyczony do Landshut, bo nie łapał się do składu. W niemieckiej drużynie odżył, awansował z nią do 1. Ligi i zrobił ogromny postęp. W tym roku ma jedenastą średnią, bo jest bardzo dobrym wynikiem. Dla Polonii ważne jest to, iż Berge świetnie czuje się na torze w Bydgoszczy.

Polonia ma ochotę na jeszcze jedną gwiazdę Niemców

Zasadniczo w Bydgoszczy robią dużo, by za rok wywalczyć awans do PGE Ekstraligi. Na liście życzeń są ciekawe nazwiska. Klub chciałby zakontraktować Krzysztofa Buczkowskiego. Mówi się też o Jonasie Seifercie-Salku, który miałby jeździć na U24.

W Bydgoszczy budują skład na awans

Nawet jeśli odejdzie Wiktor Przyjemski, na co się zanosi, to Polonia będzie mocna. O ile teraz ciężar zdobywania punktów spoczywa na 18-latku Przyjemskim, o tyle za rok będą za to odpowiedzialni seniorzy. Zestaw Berge, Huckenbeck, Salk, Buczkowski wygląda ciekawie. Jeśli do tego dołożymy Mateusza Szczepaniaka, to mamy już bardzo dobry i ciekawy skład.