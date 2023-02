Wpuścili kamery. Piękna partnerka mistrza skradła show

Program "Team Pedersen" nagrywano w 2022 roku . Premiera miała miejsce dokładnie 9 lutego br. Całość ma się składać z 10 odcinków. Jak na razie opublikowane zostały tylko dwa pierwsze epizody. 45-letni Duńczyk jest jednak zadowolony z odbioru. O swoich wrażeniach opowiedział w rozmowie z dziennikarzem serwisu fyens.dk. - Nie chcę oglądać programu, w którym wszystko jest ustawione i fałszywe . Po prostu byliśmy sobą, byliśmy tacy, jacy jesteśmy na co dzień. Ludzie muszą to ocenić - powiedział.

Jest wielkim wsparciem Pedersena

- Serial nie miał być naszym popisem. Podeszliśmy do tego tak, żeby było uczciwie. Dla mnie było to coś naturalnego, ale nie wiedziałem, jak będzie z dziećmi i Nataschą, ponieważ nie są przyzwyczajeni do kamer. Poradzili sobie dobrze, jestem z nich bardzo dumny i zadowolony z tego, jak to wszystko się potoczyło. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem w mediach społecznościowych i nie tylko tam. To naprawdę miłe - przyznał żużlowiec.