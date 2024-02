Wprawił wszystkich w osłupienie. Takiej propozycji nikt się nie spodziewał

Żużel. Patrick Hansen wrócił na tor

25-latek podpisując w listopadzie kontrakt z INNPRO ROW-em Rybnik powiedział prezesowi Krzysztofowi Mrozkowi jedno "będę gotowy". Wtedy wielu wątpiło, ale nikt nie zakazywał Hansenowi marzyć . Teraz, gdy filmik z trenującym Duńczykiem wyszedł na światło dzienne, ludzie naprawdę uwierzyli, że on wróci do żużla. Jazda w pojedynkę to jednak coś zupełnie innego niż jazda w czterech, ale od czegoś trzeba zacząć. - Twój motor wylądował pięć metrów ode mnie. To było przerażające . Nie byłem pewien, czy po tym będziesz mógł wrócić na tor... Wspaniale widzieć cię z powrotem. - Coś pięknego, aż się łza w oku zakręciła. Brawo. - Jesteś wielki, niesamowity i fantastyczny. Waleczny człowiek. - Widać wielki głód. - Nieprawdopodobne. Co za gość - piszą kibice komentujący filmik w mediach społecznościowych Hansena.

Padła zaskakująca propozycja. ROW tylko by na tym skorzystał

Prezes Mrozek nie miał pewności, czy jego zawodnik się wyleczy (zresztą wciąż nie wiemy, kiedy Duńczyk będzie gotowy do udziału w meczu ligowym), więc zakontraktował mocną formację seniorską w osobach: Rohana Tungate'a, Brady'ego Kurtza, Jakuba Jamroga, Grzegorza Walaska oraz Noricka Bloedorna (U24). Jeśli Hansen szybko wróci, to będzie trzeba coś wykombinować. Skoro zawodnikiem do lat 24 jest obcokrajowiec, to Polacy wydają się być bezpieczni. Takich gwiazd jak Kurtz czy Tungate jednak odstawić się po prostu nie da.



Jeden z kibiców, oczywiście w kategoriach żartu, podrzucił Duńczykowi ciekawy pomysł (jego narzeczona jest Polką). - Proponuję się ożenić jeszcze przed sezonem, potem polska licencja i to będzie ostatni sezon w I lidze. Zastanawiam się, co zrobić z bogactwem zawodników, skoro Patrick rwie się do jazdy. Ale Tungate też na partnerkę z Polski - napisał kibic ROW-u.



Wybranką Hansena jak Martyna Skiba. Żużlowiec oświadczył się Polce w grudniu 2022 roku na Dominikanie. To ona natchnęła go do nauki języka polskiego, a po wypadku bardzo mocno go wspierała. Przypomnijmy, że Duńczyk złamał kręgosłup 26 sierpnia 2023 roku wskutek wypadku na torze w Ostrowie. Początkowo stracił czucie, była obawa, że tego czucia nie odzyska. Na szczęście każdy kolejny komunikat ze szpitala przynosił coraz bardziej optymistyczne wieści.