Wprawił wszystkich w osłupienie. „Szkoda czasu dla tych ludzi. Przepędziłbym połowę”

- Znowu porażka. Szkoda czasu dla tych ludzi, którzy tutaj jeżdżą. To, co robią, to jest jakieś amatorstwo. Wiecznie mają problem z dopasowaniem się do toru, wiecznie coś nie pasuje. A to wody za dużo, a to po szerokiej źle. To się robi śmieszne. Nie ma czwartej ligi, my nie mamy już gdzie startować. Brak słów na to, co robią zawodnicy - rozpoczął swój wywód Szałapski, a całość jego wypowiedzi dostępna jest na Facebooku Tętna Regionu - Gazety Powiatowej.