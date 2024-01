Wpis młodej gwiazdy robi furorę. Chce powrotu słynnej grupy

O co dokładnie chodzi z Monster Girls? Jeszcze do niedawna w Speedway Grand Prix, podobnie jak w polskiej PGE Ekstralidze, funkcjonowały podprowadzające, które robiły niemałą furorę zwłaszcza wśród kibiców. Dla samych kobiet była to także możliwość pokazania się światu. Indywidualne mistrzostwa globu pokazywane są bowiem w wielu popularnych telewizjach oraz odbywają się na największych arenach, takich jak PGE Narodowy w Warszawie czy Principality Stadium w Cardiff. Po przejęciu zmagań przez Discovery, piękne panie zniknęły spod taśmy.

Kibice popierają Daniela Bewleya. „Ma sto procent racji”

Wpis błyskawicznie rozniósł się po sieci. Polubiło go prawie trzysta osób. - Haha, dajcie mu piwo. - Ma sto procent racji - odpowiadają w komentarzach kibice, którzy podobnie jak żużlowiec chcą powrotu do starych, ich zdaniem lepszych czasów. Chodzi im zapewne nie tylko o pojawienie się Monster Girls pod taśmą, ale i zlikwidowanie pomysłu ze sprintem. Ten rzeczywiście wygląda dość nietypowo, jednak z jego oceną trzeba wstrzymać się co najmniej do jesieni 2024. Być może dzięki krótkiemu, punktowanemu wyścigowi cykl stanie się bardziej zacięty.