Wpakowali w niego milion złotych, nie dostali grosza

Bartłomiej Kowalski już rok temu przeniósł się z zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa do Betard Sparty Wrocław, a pod Jasną Górą dotąd nie zapomnieli o stracie. Wszystko, dlatego że Włókniarz nie zarobił na przenosinach zawodnika, a jak policzyli klubowi spece od finansów, jazda Kowalskiego mogła ich kosztować nawet 930 tysięcy złotych . Bez wliczania kwot kontraktowych. Na wspomnianą kwotę mają się składać wydatki na sprzęt i przejazdy na zawody.

Proces Trześniewskiego przypomniał Włókniarzowi o Kowalskim

Temat Kowalskiego wraca do Włókniarza niczym bumerang. Nie jest tajemnicą, że klub, który mocno postawił na skauting i szkółkę z wypiekami na twarzy śledzi w PZM proces Pawła Trześniewskiego, czyli juniora, który chce za wszelką cenę opuścić ROW Rybnik. Włókniarz trzyma kciuki za ROW, dowodząc, że przecież klub wywiązał się z kontraktu, a żądanie Trześniewski ma związek wyłącznie, z tym że ktoś zaoferował mu lepsze pieniądze. W Częstochowie uważają, że jeśli ROW przegra, to szkolenie w ogóle nie będzie się opłacać.

W przypadku Trześniewskiego faktycznie jest tak, że ROW rozliczył się z wszystkich zobowiązań kontraktowych i zawodnik nie ma podstaw do rozwiązania ważnej jeszcze przez 4 lata umowy. Czy przypadek Kowalskiego ma z tym jakikolwiek związek?

W PZM zakwestionowali jednak prawo do ekwiwalentu, tłumacząc, że mają do niego prawo dwa pierwsze kluby, czyli w tym przypadku Akademia Kołodzieja i Wanda Kraków. Akademia nie jest jednak traktowana jako klub, a Wanda przestała istnieć, więc na Kowalskim nikt nie zarobił.

Włókniarz uważa, że stracił kasę przez regulaminowe zapisy

We Włókniarzu twierdzą, że do momentu zajęcia stanowiska przez PZM byli w kontakcie ze Spartą, która była gotowa zapłacić jakieś pieniądze w ramach ekwiwalentu. Potem jednak temat został zamknięty, bo skoro związek orzekł, że nie trzeba płacić, to trudno się dziwić, że Sparta od tego odstąpiła.