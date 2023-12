Wpadną na minę przez transfer gwiazdy. Będą przepłacać

Dudek opuści Apator Toruń?

Kto za Dudka? W tle... paszport Sajfutdinowa

Apator, poszukując ewentualnego następcy, nie musi się ograniczać do rozmów z Polakami. Limit krajowych zawodników mogą przecież wypełnić: Rosjanin Emil Sajfutdinow (startuje z polską licencją) i Wiktor Lampart (będzie zawodnikiem U24 do końca sezonu 2025). Zawsze po raz kolejny można dać szansę jeszcze Pawłowi Przedpełskiemu, jednak ten żużlowiec musi w następnym roku udowodnić swoją wartość. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał szukać innego miejsca pracy.



Nawet bardzo średni Polak w PGE Ekstralidze zarabia krocie, więc dla toruńskiego klubu pozytywną informacją jest to, że następcą Dudka może być zawodnik zagraniczny. Takich w składzie może być trzech, a w sezonie 2024 znajdzie się tylko jeden - Robert Lambert. Wszystko wskazuje na to, że Apator będzie mocnym graczem na rynku, jeśli chodzi o najbliższe rozmowy z obcokrajowcami.