Wpadł po same uszy, już może szukać klubu. Jakie ma opcje?

Polonia to opcja idealna?

Zapewne do Szczepaniaka uderzą teraz kluby pierwszoligowe. To właśnie te rozgrywki są dla niego odpowiednim poziomem. Gdy stało się jasne, że odejdzie z Krosna (Wilki wywalczyły awans), rozmawiał z kilkoma klubami z eWinner 1. Ligi. Był blisko Abramczyk Polonii Bydgoszcz, której brakuje klasowego polskiego seniora. Mają chimerycznego Jeleniewskiego i Szlauderbacha, który jest wielką zagadką.

Teraz otwiera się ponowna szansa na Szczepaniaka. A i on zapewne będzie zainteresowany powrotem do rozmów, bo powiedzmy sobie szczerze - w Grudziądzu skończył, zanim zaczął. Gdy na prezentacji zobaczył Czugunowa, mina mu zrzedła. I trudno się dziwić. On doskonale wiedział, co to dla niego oznacza.