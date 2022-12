Wpadł na szatański pomysł. Ekstraliga pod ścianą?

We Wrocławiu podsumowano sezon 2022 w wykonaniu Betard Sparty. Wbrew wynikowi nastroje bynajmniej nie minorowe, bo zespół już myśli o sezonie 2023. Wszak prawdziwego mistrza poznaje się po tym, jak podnosi się po porażce. Zeszłe rozgrywki niewątpliwie były po prostu zły dla klubu, który swoje mecze rozgrywa na Stadionie Olimpijskim (nazwa paradoksalna jak na speedway, ale jaka piękna). Wrocławianie całkiem serio myślą o powrocie na tron i mają ku temu wszelkie dane, choć oczywiście łatwo nie będzie. Lublin ma kolosalny budżet i mocny skład, mimo osłabień. Jedno jest pewne. Sparta nie będzie czekać na ponowny tytuł mistrza kraju piętnaście lat jak ostatnio (2006-2021). Będzie to dużo, dużo krócej. Jednak tak naprawdę dziś nie o tym...

Magazyn PGE Ekstraligi na stadionie? Ciemność, widzę ciemność

Jest zima. W słynnej scenie pewnego reportażu z okresu PRL na pytanie reportera do jakiejś kobity na melinie: "Nie zimno tu Pani, tak bez ogrzewania?" jejmość odpowiada: "Zima - to zimno"... Ale skoro jest zima, to siłą rzeczy myślimy o... prądzie. No, może niektórzy myślą o herbacie z prądem i to też jest jakiś pomysł, ale o tym prawdziwym prądzie, a w zasadzie jego oszczędzaniu myśleć trzeba poważnie.