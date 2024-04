Wpadka telewizji podczas hitu. Jest reakcja stacji, kibice odpowiadają

Na pojedynek Fogo Unii Leszno z NovyHotel Falubazem Zielona Góra od momentu powrotu lubuszan do PGE Ekstraligi czekała cała żużlowa Polska. Nie bez powodu starcie między tymi dwoma klubami fani lubią nazywać żużlowym "El Clasico". W niemal każdym meczu żużlowcy na torze tworzą niesamowity spektakl, podczas którego nie brakuje efektownych wyścigów i emocji do samego końca. Kolorytu dodają również fantastyczni kibice. Zawsze starają się oni do ostatniego miejsca wypełnić stadion, by w ten sposób pomóc swoim ulubieńcom i być dodatkowym zawodnikiem ukochanego zespołu. Sektor gości także zalany jest barwami przyjezdnych, niezależnie od tego czy konfrontacja odbywa się w Zielonej Górze czy w Lesznie.

