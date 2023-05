Wpadka polskiej gwiazdy. Ma jeszcze jedną szansę

Janusz Kołodziej pojawił się na liście startowej eliminacji do cyklu Grand Prix rzutem na taśmę. Początkowo o awans do elity miał walczyć Dominik Kubera, jednak jego kontuzja odniesiona w Warszawie spowodowała, iż selekcjoner Rafał Dobrucki musiał postawić na innego podopiecznego. Wybór padł właśnie na wychowanka Unii Tarnów, który pojechał do Debreczyna w roli faworyta zawodów. Niestety nie dość, że ich nie wygrał, to na dodatek znalazł się poza czołową czwórką premiowaną przepustką do decydującego turnieju. W gronie szczęśliwców znaleźli się Jack Holder, Andrzej Lebiediew, Michael Jepsen Jensen oraz Jacob Thorssell.

Oczywiście Janusz Kołodziej jeszcze może znaleźć się w Speedway Grand Prix 2024. Musi on jednak tylko albo aż triumfować w tegorocznym cyklu Tauron SEC. Będzie to zadanie trudne do wykonania, ponieważ w obsadzie znajdują się uznane nazwiska na czele z Leonem Madsenem czy Mikkelem Michelsenem.

Wyniki turnieju w Debreczynie:

1. Jack Holder (2,2,3,3,3) 13+3

2. Andrzej Lebiediew (3,3,3,1,3) 13+2

3. Michael Jepsen Jensen (3,2,2,3,3) 13+1

4. Jacob Thorssell (3,3,2,1,3) 12

5. Adam Ellis (3,1,3,2,2) 11

6. Janusz Kołodziej (1,1,3,3,1) 9

7. Kai Huckenbeck (0,3,2,2,2) 9

8. Antti Vuolas (1,2,0,3,2) 8

9. Petr Chlupáč (2,2,1,2,1) 8

10. Andreas Lyager (0,3,0,2,1) 6

11. Marko Lewiszyn (1,0,2,1,2) 6

12. Norbert Magosi (2,0,1,1,1) 5

13. Timi Salonen (2,1,1,NS,NS) 4

14. Roland Kovács (D,1,1,0,0) 2

15. Andrei Popa (1,0,0,0,0) 1

16. Márk Bárány (0,0,0,0,0) 0

Przemysław Pawlicki pojedzie w GP Challenge

Ciut wcześniej zakończyły się zmagania w Abensbergu. Na niemieckiej ziemi triumfował Jason Doyle. Australijczyk plecy rywali oglądał tylko dwukrotnie i w pewnym stylu przypieczętował zasłużony awans. Tuż za nim uplasował się Przemysław Pawlicki, który potwierdził znakomitą formę. Na pierwszoligowych torach z reguły nie ma na niego mocnych i podobnie jak widać sprawa ma się na arenie międzynarodowej. Do Gislaved 19 sierpnia wybiorą się również Dimitri Berge oraz Martin Smolinski. Zwłaszcza obecność drugiego z zawodników to ogromna sensacja, ponieważ całkiem niedawno wypadł on ze składu Trans MF Landshut Devils.

Wyniki turnieju w Abensbergu:

1. Jason Doyle (Australia) (3,2,3,3,2) 13

2. Przemysław Pawlicki (Polska) (1,3,3,2,3) 12 + 3 w biegu dodatkowym

3. Dimitri Bergé (Francja) (0,3,3,3,3) 12 + 2 w biegu dodatkowym

4. Martin Smolinski (Niemcy) (1,3,2,3,3) 12 + 1 w biegu dodatkowym

5. Mads Hansen (Dania) (2,3,1,3,2) 11

6. Kim Nilsson (Szwecja) (2,2,3,2,1) 10

7. Norick Blödorn (Niemcy) (3,2,2,0,2) 9

8. Kevin Wölbert (Niemcy) (0,2,2,1,3) 8

9. Eduard Krčmář (Czechy) (3,0,2,1,1) 7

10. Jewgienij Kostygow (Łotwa) (2,1,1,2,1) 7

11. Rohan Tungate (Australia) (2,1,1,1,2) 7

12. Chris Harris (Wielka Brytania) (3,1,0,1,D) 5

13. Mika Meijer (Holandia) (0,W,1,2,0) 3

14. Glenn Moi (Norwegia) (1,1,0,0,0) 2

15. Valentin Grobauer (Niemcy) (0,1) 1

16. Gino Manzares (USA) (1,U,W,-,-) 1

17. Niccolò Percotti (Włochy) (0,0,0,0,0) 0



