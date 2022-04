Woryna przyznaje się do błędu. Inauguracja dla Unii!

Piotr Kaczorek Żużel

- Końcówka słabsza, nie umiałem się zabrać ze startu. To są moje błędy, moja nieudolność, moje problemy. Brakło też tych dwóch punktów, co zgubiłem w pierwszym biegu – mówił po inauguracji Kacper Woryna. Wychowanek rybnickiego ROW-u jechał w ostatnim biegu na drugim miejscu, co dałoby gospodarzom remis. Niestety dla nich, minął go Jason Doyle i Fogo Unia Leszno wygrywa w Częstochowie na inaugurację 46:44!

Zdjęcie Kacper Woryna na prowadzeniu / Paweł Wilczyński / Newspix