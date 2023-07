Wokół niego chcą budować zespół. To będzie kosztowało krocie

Max Fricke ma być jedynką ZOOleszcz GKM-u Grudziądz w sezonie 2024. Klub chce się rozstać z Nickim Pedersenem i budować zespół wokół Australijczyka. To on ma być liderem i centralną postacią. Opcja jest mocno ryzykowna, bo Fricke ma w tym roku osiemnastą średnią. Wciąż się jednak rozwija, więc nie można wykluczyć, że obsadzenie go w roli lokomotywy będzie strzałem w dziesiątkę. Minus jest taki, że to będzie kosztowało.