Wojna polsko - polska. Obaj mówią, że chcą wygrać

Polska młodzież bije się o złoty medal

Już pierwsze zawody w Pradze pokazały nam, że reprezentanci naszego kraju mają naprawdę duże szanse na złoty medal. Tytułu sprzed roku broni Mateusz Cierniak i to on także wygrał rundę w Czechach. Wcale nie przyszło mu to jednak łatwo. Przez cały turniej lepiej radził sobie Bartłomiej Kowalski. W finale zawodnik Betard Sparty Wrocław przespał nieco start i musiał zadowolić się drugim miejsce.