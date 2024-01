Wojna o polskiego juniora. To on ma dać awans [FELIETON]

W środowisku słychać głosy, że ten klub, który wygra rywalizację o Maksyma Borowiaka ustawi się pierwszy w kolejce do awansu do PGE Ekstraligi. Saga związana z wypożyczeniem juniora Fogo Unii Leszno trwa w najlepsze. I pewnie już niedługo dobiegnie końca.

Kolejka chętnych do awansu

ROW Rybnik i Polonia Bydgoszcz chciałyby w nadchodzącym sezonie awansować. W zasadzie takich kandydatów jest więcej, bo otwarcie o takich planach mówią też działacze Arged Malesy Ostrów czy Wilków Krosno. Nie dziwię się, że w tym roku kolejka chętnych do wygrania 2. Speedway Ekstraligi jest tak długo. Wiemy w końcu, że żadnego powiększenia PGE Ekstraligi nie będzie, wiec jeśli tylko klub stać na jazdę w elicie, to nie ma na co czekać.

Poza wszystkim nie zapowiada się, aby jednak drużyna wzorem Falubazu Zielona Góra miałaby zdominować i wygrać ligę w cuglach. Jest więc o co walczyć. Pod koniec 2023 roku Arged Malesa dość nieoczekiwanie pozbyła się Jakuba Krawczyka wypożyczając go do Betard Sparty Wrocław. Wielu twierdzi, że to był strzał w kolano, bo teraz ostrowianie żadnym faworytem nie są. Teraz najwyżej stoją akcje Polonii Bydgoszcz i ROW-u Rybnik.