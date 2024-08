Wojna o awans i miliony na oczach "złotego dziecka". Co za dramaturgia, wielki transfer nie upadł

Transfery. Wiktor Przyjemski wróci do Polonii Bydgoszcz. Szanse nadal są

Przyjemski od początku kariery jest niezwykle słownym zawodnikiem. To na wstępie trzeba podkreślić. Przed sezonem 2023 przedłużył kontrakt w Bydgoszczy, ale jego menedżer Marek Ziębicki momentalnie zaznaczył, że w przypadku braku awansu, będzie to ostatni sezon zdolnego juniora w Polonii. Awansu nie było, więc Przyjemski odszedł. Ze łzami w oczach, lecz jako najlepszy żużlowiec na drugim szczeblu rozgrywkowym, w wieku zaledwie 18 lat.



O macierzystym klubie Przyjemski jednak nie zapomniał. - Nie ukrywam, że będę patrzył na Polonię, bo chciałbym tam jak najszybciej wrócić - mówił nam Przyjemski po zeszłorocznej Gali PGE Ekstraligi. Dotrzymał słowa. Choć uzgodnił już warunki przedłużenia umowy w Lublinie, to nie wejdzie ona w życie, jeśli bydgoszczanie wjadą do elity. Ćwierćfinał stał się faktem, ale nie był spacerkiem. Niektóre sceny były wręcz dramatyczne.