Wojna mogła mu zniszczyć karierę. Wrócił w mistrzowskim stylu

W 2022 roku kariera sportowa Aleksandra Łoktajewa stanęła pod wielkim znakiem zapytania. Żużlowiec robił co mógł, lecz wojsko zabroniło mu wyjechać z Ukrainy. Zawodnik jest w wieku poborowym, a w momencie wybuchu wojny znajdował się właśnie w granicach tego kraju. Przez to stracił cały sezon. Wrócił rok później i to w świetnym stylu. Prezesi ekstraligowi znów powinni mieć na niego oko.