Wojna klubu z mechanikiem gwiazdy. Nowy menadżer stawia sprawę jasno

Odkąd w boksie Patryka Dudka, zawodnika For Nature Solutions Apatora Toruń, pojawił się Dariusz Sajdak, to trwa zimna wojna na linii zawodnik – klub. Właściciel Apatora Przemysław Termiński się nie czepia, ale część pracowników klubu chce, żeby Dudek zwolnił Sajdaka i daje to wyraźnie do zrozumienia. Sajdak jest traktowany jak persona non grata. Podpadł toruńskim działaczom, gdy był mechanikiem Karola Żupińskiego. Co z tym sporem zrobi nowy trener „Aniołów” Piotr Baron?