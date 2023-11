Wojna kibiców mistrza Polski. Tylko cud ich uratował

Temat karnetów w Lublinie wraca co roku jak bumerang. Zainteresowanie jest ogromne, mimo wielu zarzutów dotyczących sprzedaży i komfortu na stadionie. Kibice mają dość przychodzenia na obiekt już kilka godzin przed meczem . To jedyne wyjście, by obejrzeć mecz w komfortowych warunkach (brak numerowanych miejsc).

Zakup karnetów na mecze Motoru Lublin to loteria

Śmiech przez łzy. Tak podsumowali brak zakupu

Kibice Motoru w mediach społecznościowych klubu opublikowali następujące komentarze. - Tak szybko jak ruszyła, tak szybko sprzedaż się skończyła. - Do zobaczenia w Speedway 2. Ekstralidze. Może wówczas się uda. Proponuję zgłosić Platinum Motor 2, może na dwie drużyny wystarczy karnetów dla wszystkich. - Nawet do koszyka nie dało rady nic wrzucić - Hurra, kupiłem numerowane miejsce przed własnym TV. - No to przyszły sezon bez użerania się o miejsce - czytamy opinie fanów mistrza Polski.



Pojawiają się też prośby do klubu o informację, ile karnetów zostało przeznaczonych do sprzedaży ogólnej. Części z nich nie podoba się to, że - kupując karnet - trzeba było zapłacić również opłatę serwisową. Wysokość była uzależniona od kwoty zakupu. Można powiedzieć, że sprzedaż karnetów w Lublinie już się zakończyła. W innych klubach trwa lub dopiero się rozpocznie. Takie rekordy jednak nigdzie nie zostaną pobite.