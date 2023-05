Włókniarz zmiótł bezzębne Wilki. Debiut złotego dziecka

Przed meczem w Częstochowie mówili sobie, że ten mecz wygrać po prostu trzeba . Zespół spod Jasnej Góry złożony z gwiazd, takich jak Leon Madsen, Mikkel Michelsen, Kacper Woryna czy Maksym Drabik musiał na swoim torze pokonać beniaminka, który co prawda świetnie zaczął sezon, ale umówmy się - w konfrontacji z takim rywalem faworytem nie będzie pewnie nawet na własnym torze. Zresztą spotkanie od początku pokazywało, kto tutaj jest typowany do walki o medale .

Gospodarze rzucili się na Wilki od pierwszych biegów. Kapitalnie prezentowali się liderzy Włókniarza, czyli Madsen i Michelsen. Nieprzyjemny upadek na "dzień dobry" zaliczył zaś Drabik. Zahaczył o koło rywala, a to potrafi skończyć naprawdę bardzo źle. Jego zespołowi w niczym to jednak nie przeszkodziło, bo Włókniarz w połowie meczu miał 27:15, czyli w zasadzie autostradę do zwycięstwa. Przeciwstawiać się gospodarzom próbowali tylko Doyle i Kasprzak.