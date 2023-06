Włókniarz straszy rywali. Są gotowi na złoto

Dymek mówi o celu Włókniarza

Seniorzy Włókniarza na Motoarenie zapunktowali naprawdę dobrze. Tylko Jakub Miśkowiak trochę odstawał. - Absolutnie nie chcę oceniać Kuby w sposób negatywny. Jechał tylko w dwóch wyścigach, bo tego wymagała sytuacja. Gdybyśmy nie robili zmian, to na nas byłyby wieszane psy. Padło na Kubę. Szkoda, ponieważ jest ambitnym chłopakiem i chce jeździć. W Toruniu notował dobre rezultaty, natomiast jako sztab musimy patrzeć na cały zespół, a nie na pojedyncze jednostki - skomentował menedżer.



- Do play-off mamy jeszcze troszkę czasu, ale to nie znaczy, że chcemy odpuszczać spotkania. Do Torunia pojechaliśmy tylko i wyłącznie z myślą wywiezienia trzech punktów. Wykluczone było takie podejście, że testujemy, bo może spotkamy się w dalszej fazie rozgrywek. Jesteśmy drużyną sportowców i towarzyszy nam chęć zwycięstwa - zaznaczył.



- Jaki jest nasz cel na play-off? My walczymy o najwyższe cele. Taka idea jest od początku sezonu i na pewno szybko się nie zmieni. Mamy klasowych jeźdźców. Jako sztab szkoleniowy wierzymy we wszystkich zawodników. W Toruniu nie poddawaliśmy się, bo można odrobić każdą stratę punktową. My to udowodniliśmy. Mam nadzieję, że utrzymamy taką dyspozycję do końca rozgrywek - dodał Dymek.