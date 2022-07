Hit PGE Ekstraligi. Tak śmiało można było określić spotkanie między Włókinarzem a Motorem. Goście, czyli niekwestionowany faworyt do złotego medalu i gospodarze mający w tym roku najlepszą okazję do tego, aby wreszcie sięgnąć po medal. Tym bardziej, że w Częstochowie nastroje z każdym tygodniem stają się coraz lepsze. Drużyna zaczęła jechać naprawdę dobrze, a do tego wszystkiego nową umowę z klubem przedłużyć Leon Madsen. To bez wątpienia wielki sukces miejscowych działaczy.