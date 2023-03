Włókniarz na meczu lokalnego rywala. Czy to naprawdę taka tragedia?

Jeden z portali napisał ostatnio o wizycie Włókniarza Częstochowa na meczu Rakowa. Kluby kibicowsko nie darzą się sympatią, a czasami wręcz rywalizują o dotacje miejskie. Czy jednak jest to powód do robienia z tego aż takiej sensacji? - Absolutnie nie. Ja bym nie miał nic przeciwko wizycie mojej ekipy na meczu Lechii Gdańsk. Zresztą piłkarze czasem do nas wpadają - mówi nam Tadeusz Zdunek, prezes Wybrzeża Gdańsk.