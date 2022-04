Wlókł się w ogonie. Mówi, że jego jazda była dobra

Piotr Kaczorek Żużel

Robert Lambert to jedna z kluczowych postaci eWinner Apatora Toruń, szczególnie po zawieszeniu Emila Sajfutdinowa. Kibice tym bardziej mogliby być zaniepokojeni jego występem we wczorajszych PGE Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostwach PGE Ekstraligi. Brytyjczyk z pięcioma punktami uplasował się na 14. miejscu, jednak uspokaja. – Moja jazda była dobra. Punkty nie pokazują, co tak naprawdę robiliśmy w tle – mówi Brytyjczyk w rozmowie z Interią.

Zdjęcie Robert Lambert / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan