Włoch znowu napluł nam w twarz! Nie powiedział najważniejszej rzeczy

W ubiegły piątek poznaliśmy oficjalny kalendarz Speedway Grand Prix 2024. Cykl zawita do czterech polskich miast, a konkretnie do Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego, Wrocławia oraz Torunia. To my zorganizujemy aż cztery z jedenastu turniejów. To my znowu będziemy utrzymywać światowy żużel.