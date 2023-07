Włoch ostro o Polakach. „Cieszę się, że nie mam takich ekspertów”

Castagna nie gryzł się w język. Mocne słowa o Polakach

- Krytykowano mnie, że w swojej komisji nie mam żadnych polskich ekspertów, co oczywiście było nieprawdą. W mojej komisji mam dwóch Polaków - szefa Ekstraligi Wojciecha Stępniewskiego oraz Piotra Szymańskiego, który jest prezesem FIM Europe Track Racing Comission, do tego dochodzą sędziowie. Ale jeśli ich eksperci do spraw programów młodzieżowych uważają, że SGP4 na początku jest nie do zaakceptowania, tak jak było w przypadku 250cc w przeszłości, to cieszę się, że ich nie mam - powiedział.