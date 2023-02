Właśnie został mistrzem. To też jej zasługa

W tegorocznym cyklu indywidualnych mistrzostw Argentyny wystartowało łącznie dwóch Polaków, bo poza wcześniej wspomnianym Patrykiem Wojdyło do kraju Leo Messiego wybrał się również Paweł Miesiąc. O ile pierwsza runda nie zakończyła się dla obu panów sukcesem, o tyle nasze Orły zaczęły rozkręcać się z turnieju na turniej, aż zaczęły dominować w klasyfikacji generalnej. Bardzo długo prowadzenie utrzymywał zawodnik ROW-u Rybnik i ostatecznie nie oddał go do ostatniej rundy. Tytuł zdobył on w niecodziennych okolicznościach, bo po trzech punktach w biegu siedemnastym, gdy pod taśmą w powtórce po upadku nie pojawił się żaden z jego rywali.