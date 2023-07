Właśnie się odrodził. Kibice nie będą zadowoleni

Przyjemski i Miśkowiak są wiązani ze Stalą

Stal miała Miśkowiaka na liście życzeń już rok temu. W Gorzowie próbowano przekonywać Miśkowiaka do tego, by zmienił otoczenie, bo jazdą w Częstochowie jest już zmęczony. Wtedy żużlowiec nie dał się przekonać, ale teraz chyba jest inaczej.

We Włókniarzu są Miśkowiakiem lekko rozczarowani

Włókniarz już rozgląda się za nowym zawodnikiem U24. Niewykluczone, że będzie nim Mads Hansen. A Miśkowiak zaczyna układać się ze Stalą. Zdaniem niektórych już praktycznie się dogadał. To by znaczyło, że odrodzenie Wiktora Jasińskiego na nic, że zawodnik za późno złapał formę.

Jasiński długo pracował na swoje 5 minut

Jasiński długo w tym sezonie zawodził, ale od dwóch kolejek jest bardzo stabilny i nawet w Stali mówią, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tak może być już do końca. Bo Jasiński na swoje 5 minut w tym sezonie miał ciężko pracować. To jest taki zawodnik, któremu bardzo zależy na Stali. Kiedy rok temu przyszedł Patrick Hansen, to ani nie chciał słyszeć o zmianie barw. Powiedział, że zostanie i będzie walczył o skład. Teraz robi to samo.