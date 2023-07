Właśnie dlatego są liderami. Już nikt ich nie zatrzyma?

Fotogalerię z niedzielnego pojedynku rozpoczniemy właśnie od Mikkela Michelsena. Jego pozostanie na kolejny rok to oczywiście fantastyczne wieści dla Tauron Włókniarza. Duńczyk co prawda kompletnie położył pojedynek przeciwko Betard Sparcie, ale z reguły do dorobku drużyny dokłada on dwucyfrówki. Dlatego chciałby mieć go niewątpliwie prezes niemal każdego klubu, lecz swego ostatecznie dopiął Michał Świącik, któremu należą się ogromne brawa.