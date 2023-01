Właściciel klubu oskarża zawodnika o odpuszczenie meczu

Skrzydlewski sugeruje nieczystą grę w meczu Orła

Właściciel Orła wątek Kurtza i tamtego meczu poruszył, odpowiadając na pytanie o rozstaniu z kilkoma zawodnikami. - Jednemu psycholog doradził zmianę klubu, drugi stwierdził, że on chce iść do klubu, który ma progres. A nasz klub nie ma progresu? Ja go zapytałem, czy progres robię ja, czy zawodnicy. Mnie się wydaje, że zawodnicy. On miał w poprzednim sezonie czwartą, czy piątą średnią, a ten ostatni skończył na czternastym. I poszedł do klubu, który ledwo się uratował i nie wiem, czy w tym ratowaniu zawodnik temu klubowi nie pomógł - mówi Skrzydlewski.