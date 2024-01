Władze państwa z ważną wizytą! W styczniu wiele się wyjaśni [FELIETON]

Postanowienia noworoczne? Nie uciekniemy od nich

Przede wszystkim mamy wiele życzeń noworocznych. Jedni, jak co roku rzucają palenie papierosów czy innych używek, inni biorą się za odchudzanie. Co do odchudzania to sam powinienem czasami uważniej spojrzeć w lustro, bo z każdym rokiem przybywa po kilka kilogramów. Człowiek przyzwyczaja się i odkłada na później zdrowy styl życia i odmawianie sobie kulinarnych przyjemności szczególnie przed snem. Każdy z nas ma życzenia i składa je innym, ale aby życzenia się spełniły trzeba mocno pracować nad nimi. Sportowcy to wiedzą bo nie mogą nawet na chwilę zapomnieć o diecie, ćwiczeniach i zdrowym trybie życie. To daje efekty.