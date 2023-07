Władze ligi chcą go za to ukarać. Klub wydał oświadczenie

Ekstraliga zamierza zająć się zachowaniem Woffindena i prawdopodobnie nie ujdzie mu to na sucho. Jakby nie patrzeć, naruszył nietykalność cielesną tego człowieka. Być może skończy się na karze finansowej, ale niewykluczone jest krótkie zawieszenie. Oficjalne oświadczenie wydała też Betard Sparta, która murem stoi za swoim zawodnikiem i pisze o "ujęciu obywatelskim". Zwraca też uwagę na to, że kibic w tamtej chwili może i nie był niebezpieczny, ale za chwilę mógł być. Słowem - pochwala zachowanie Woffindena .

Kibice rozdarci. Jedni atakują, drudzy bronią

Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, niezdecydowani w kwestii oceny zachowania żużlowca są kibice. Duża część bardzo go krytykuje. Mówią o niepotrzebnej agresji. - Podpity pan z brzuszkiem rzeczywiście stanowił tak potężne zagrożenie, że trzeba było powalać go z taką siłą. A gdyby uderzył głową? - pyta pan Tomasz z Krakowa. - Przecież Woffinden nawet nie pomyślał o tym, że facet w ogóle nie jest przygotowany na atak z tyłu. Uważam, że obu należy ukarać - dodał pan Jarosław z Bydgoszczy.