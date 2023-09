Wilki zamykają skład! Jedno nazwisko zaskoczy kibiców

Wojdyło zrobił wielkie postępy

Trwają też rozmowy z Jakobsenem

Drugim zawodnikiem, z którym rozmawiają Wilki jest Duńczyk Frederik Jakobsen. Ma on ważny kontrakt z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz. Ma też jednak zgodę swojego klubu na to, by znaleźć nowego pracodawcę. Jakobsenem interesowało się kilka klubów 1. Ligi. Gdyby Wilki go pozyskały, to mogłyby mówić o pewnym sukcesie. Jakobsen ma potencjał. W Ekstralidze miał kilka ciekawych spotkań. Teraz jednak potrzebuje jazdy w 1. Lidze, żeby podnieść się po nieudanym całościowo sezonie.