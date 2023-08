Wilki miały apetyt na gwiazdę. On musi im wystarczyć

Zostają juniorzy i Milik. Wraca Lewiszyn

Wilki pracują nad pozyskaniem Rohana Tungate, który w tym roku jeździ dla Enea Falubazu Zielona Góra i jest tam jedną z gwiazd. Ma szóstą średnią i prezentuje się naprawdę solidnie. Na pierwszą ligę to będzie duże wzmocnienie składu. Wilki pewnie teraz zastanawiają się, czy dopinać, czy jeszcze spróbować szukać czegoś innego. Lada moment do wzięcia będzie też Rasmus Jensen, bo jeśli potwierdzą się informacje, że Falubaz dogadał się z Nickim Pedersenem, to dla Jensena nie będzie tam miejsca.

Z Krakowiakiem i Tungatem będą mocni

Niewykluczone, że jeszcze spróbują wrócić do rozmów z Krzysztofem Buczkowskim. Już raz do niego dzwonili, ale odmówił, mając nadzieję, że Falubaz przedłuży z nim umowę. Jeśli jednak zorientuje się, że w Zielonej Górze nie zostawią go po awansie, to może zmieni zdanie. Buczkowskim interesuje się też Abramczyk Polonia, ale Wilki to ciekawa opcja, więc kto wie.