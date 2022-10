Wilki idą na wojnę? Tutaj nie można mieć skrupułów

Gratulowałem już Cellfast Wilkom Krosno pierwszego w historii awansu do PGE Ekstraligi. Teraz przed działaczami z podkarpackiego klubu być może jeszcze cięższe niż samo wejście do elity zadanie skompletowania składu, który nie będzie chłopcem do bicia.

Doskonale wiemy jak kończyły się w ostatnich latach marzenia beniaminków o utrzymaniu na najwyższym szczeblu be solidnych wzmocnień. Arged Malesa zaufała zawodnikom, z którymi wywalczyła PGE Ekstraligę i sparzyła się okrutnie. Ostrowianie zlecieli z hukiem nie zdobywając choćby jednego punktu. W Cellfast Wilkach nie chcą podzielić losu Ostrowa więc szybko zakasali rękawy i wzięli się do roboty. To co odróżnia ich od Arged Malesy, czy wcześniej ROW-y Rybnik, to grube pieniądze do wydania.