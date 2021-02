Wiktor Jasiński, żużlowiec last minute. W tym roku nie może sobie pozwolić na pomyłki

Wiktor Jasiński to doskonały przykład na to, że nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie kariery żużlowca. Młodzieżowiec Moje Bermudy Stali kilka miesięcy temu w wieku 19 lat zadebiutował w PGE Ekstralidze, a teraz należy do grona reprezentantów Polski. Powołanie do kadry ma zmotywować go jak nigdy wcześniej. Jest to mu potrzebne, bowiem przed zawodnikiem sezon z gatunku: być albo nie być.

Jeszcze przed sezonem 2020 mało kto spodziewał się, że Wiktor Jasiński kiedykolwiek wystąpi w PGE Ekstralidze. Co prawda młodzieżowiec notował dość dobre występy w zawodach juniorskich i gołym okiem było widać u niego progres z turnieju na turniej. Pomimo tego wielu nie widziało w nim perspektywicznego zawodnika, z racji późnego rozpoczęcia kariery. 20-latek zaczął trenować dopiero po osiągnięciu pełnoletności, więc już na starcie był przynajmniej dwa sezony za wszystkimi swoimi rówieśnikami. Wychowanek Stali determinacją udowodnił jednak, że trzeba się z nim liczyć.

Upragniony debiut w najlepszej lidze świata nadszedł pod koniec czerwca ubiegłego roku, kiedy to Moje Bermudy Stal mierzyła się w Rybniku z tamtejszym PGG ROW-em. 3 punkty z bonusem jak na pierwszy raz z PGE Ekstraligą można uznać za naprawdę świetny rezultat. Później bywało już różnie, ale kibice pokochali młodzieżowca przede wszystkim za widowiskową jazdę. Starty w najwyższej klasie rozgrywkowej Jasiński łączył również z występami w drugoligowym SpecHouse PSŻ-cie, gdzie w starciu z RzTŻ Rzeszów uzyskał pierwszy w życiu komplet punktów. Wisienką na torcie był pierwszy punkt w Grand Prix wywalczony na torze w Gorzowie po kapitalnej walce z Maxem Fricke.

Znakomita postawa gorzowianina nie umknęła nowemu trenerowi reprezentacji Polski, Rafałowi Dobruckiemu, który powołał młodzieżowca do kadry juniorów. - Na pewno jest to dla mnie wielki zaszczyt. Zawsze marzyłem, żeby reprezentować Polskę na arenach międzynarodowych i nie tylko. Cieszę się, że zostałem zauważony przez trenera Rafała Dobruckiego. Na pewno jest to dla mnie zastrzyk motywacji. Jazda z orzełkiem na piersi bardzo motywuje do dalszej pracy i rozwoju - mówi Jasiński na łamach stalgorzow.pl.

20-latka czeka naprawdę wymagający sezon i to nie tylko ze względu na znalezienie się w reprezentacji naszego kraju. Przed ambitnym zawodnikiem ostatni sezon w gronie juniorów. Utalentowany żużlowiec nie może więc sobie pozwolić na słabsze występy, ponieważ mogą one przekreślić jego dalszą przyszłość w tej dyscyplinie sportu.

- Nie chcę sobie stawiać zbyt mocnych celów, bo nie wiadomo, jak to będzie dalej z pandemią. W każdych zawodach chcę prezentować się jak najlepiej i zdobywać pokaźne ilości punktów. To będzie mój ostatni sezon w roli juniora, więc jestem tego świadomy, że muszę się pokazać z dobrej strony, żeby móc dalej rozwijać się i uczestniczyć w życiu żużlowym. Chcę punktować, robić swoje bez presji i bawić się jazdą - zakończył.

