Wieszczyli mu koniec kariery. Zadebiutuje w PGE Ekstralidze?

We wtorkowe popołudnie tradycyjnie poznaliśmy awizowane składy na piątkowe spotkania PGE Ekstraligi. Zbliżającą się kolejkę najlepszej ligi świata rozpoczniemy w Ostrowie od starcia pomiędzy Arged Malesą a Motorem Lublin. Faworyt w tym meczu jest jeden i inny wynik niż zwycięstwo gości uznamy za nie lada sensację. Beniaminek nie dość, że spisuje się poniżej oczekiwań, to na dodatek nie opuszcza go pech. To właśnie przez plagę kontuzji trener Mariusz Staszewski wystawił do składu Mateusza Błażykowskiego, który rok temu miał problemy z punktowaniem w... eWinner 1. Lidze. Przyjezdni z miejscowymi powinni poradzić sobie gładko nawet bez Dominika Kubery.

Reklama

Awizowane składy na mecz Arged Malesa Ostrów – Motor Lublin:

Motor Lublin: 1. Mikkel Michelsen, 2. Fraser Bowes, 3. Jarosław Hampel, 4. Maksym Drabik, 5. Zastępstwo zawodnika, 6. Wiktor Lampart, 7. Mateusz Cierniak

Arged Malesa Ostrów: 9. Oliver Berntzon, 10. Tomasz Gapiński, 11. Grzegorz Walasek, 12. Mateusz Błażykowski, 13. Chris Holder, 14. Jakub Krawczyk, 15. Sebastian Szostak

Początek meczu w piątek 20 maja o godzinie 18:00. Transmisja w Eleven Sports 1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Klątwa PGE Narodowego. Czas ją przełamać. WIDEO INTERIA.TV

O godzinie 20:30 z Ostrowa przeniesiemy się do Częstochowy, gdzie również powinniśmy obejrzeć spotkanie do jednej bramki. Zielona-energia.com Włókniarz znajduje się bowiem na fali wznoszącej, a goście z Grudziądza ostatnio nie potrafią wygrywać nawet na własnym obiekcie. Żużlowcy ZOOLeszcz GKM-u na stadion przy Olsztyńskiej zawitają z opuszczonymi głowami, bo niedawno przegrali oni prestiżowe Derby Pomorza. Choć z drugiej strony, zimny prysznic może wyzwolić w zawodnikach dodatkową motywację. Oby tak było i w tym przypadku, ponieważ w piątek po ciężkim dniu w pracy nikt nie zamierza chyba usnąć w połowie zmagań.

Awizowane składy na mecz zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa – ZOOLeszcz GKM Grudziądz:

ZOOLeszcz GKM Grudziądz: 1. Nicki Pedersen, 2. Krzysztof Kasprzak, 3. Frederik Jakobsen, 4. Przemysław Pawlicki, 5. Zastępstwo zawodnika, 6. Kacper Pludra, 7. Kacper Łobodziński

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa: 9. Leon Madsen, 10. Bartosz Smektała, 11. Kacper Woryna, 12. Jonas Jeppesen, 13. Fredrik Lindgren, 14. Mateusz Świdnicki, 15. Jakub Miśkowiak

Początek meczu w piątek 20 maja o godzinie 20:30. Transmisja w Eleven Sports 1.