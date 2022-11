Wierzyło w niego całe miasto, a on sprzedaje sprzęt

Konieczny to wychowanek Unii Tarnów, która co prawda ma teraz utalentowanego Piotra Świercza, ale wcześniej nadzieje pokładała właśnie w Koniecznym. Urodzony w 2001 roku zawodnik od najmłodszych lat potrafił błysnąć w lidze i pokonać seniorów drużyny przeciwnej, zwłaszcza podczas meczów na wyjeździe. Zresztą kibice Polonii dobrze o tym wiedzą, bo dwa lata temu ku ich zdziwieniu Konieczny po dwóch biegach w Bydgoszczy miał dwie trójki.

Jerzy Kanclerz miał go na oku i w końcu sprowadził do swojego klubu, choć wpływ na to miało też oczywiście zamieszanie w tarnowskim klubie podczas zeszłorocznego okienka transferowego. Przyszłość Koniecznego stanęła pod znakiem zapytania. Ostatecznie trafił do Bydgoszczy, ale poza pojedynczymi wyskokami, zawiódł. Nawet na swoim torze miał problemy, przegrywał z juniorami rywali.